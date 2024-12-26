Боярский отмечает юбилей с размахом: 75 образов от крутых иллюстраторов!

Легендарный Михал Сергеич, мушкетер на пенсии, а по совместительству вечный символ питерской брутальности, разменял седьмой десяток! В честь этого знакового события Юрий Ветров и студия «Bang! Bang!» сделали эпический проект «75 усов» — 75 иллюстраций в честь юбиляра! Это не просто портреты, а настоящие шедевры, где Боярский предстает во всей красе — и в кино, и на сцене, и на футбольном поле! Каждая иллюстрация — это отдельная вселенная, где Боярский снова крутит баранку, зажигает на сцене или отбивает мяч на футбольном поле.