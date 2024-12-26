MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А вот еще одно существо хэрой твиттера Х. Джон Литвас борец с Россиией.#Нюдсочетверг: от...
  • Виктор Луговой
    Следует открыто признать, что потерпит фиаско любой способ расчистки купола пространства над аэропортом. Орнитофауна ...Почему птицы пред...
  • Александр Котов
    Как-то похер мнение фашистов, мороканцев и гвинейцев.Главное новогодне...

Боярский отмечает юбилей с размахом: 75 образов от крутых иллюстраторов!

Боярский отмечает юбилей с размахом: 75 образов от крутых иллюстраторов!

Легендарный Михал Сергеич, мушкетер на пенсии, а по совместительству вечный символ питерской брутальности, разменял седьмой десяток! В честь этого знакового события Юрий Ветров и студия «Bang! Bang!» сделали эпический проект «75 усов» — 75 иллюстраций в честь юбиляра! Это не просто портреты, а настоящие шедевры, где Боярский предстает во всей красе — и в кино, и на сцене, и на футбольном поле! Каждая иллюстрация — это отдельная вселенная, где Боярский снова крутит баранку, зажигает на сцене или отбивает мяч на футбольном поле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх