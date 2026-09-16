Андрей Кириленко выявил экономические вызовы для баскетбола в РФ

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал сложную экономическую ситуацию главной проблемой баскетбола, но подчеркнул, что продолжает работать над поддержкой детских тренеров, разрабатывая новый проект для улучшения спортивных школ.
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