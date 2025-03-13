Депутата Новиченко не будут привлекать за опасные квартиры

Следователи не стали привлекать к ответственности экс-главу департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Сергея Новиченко, который приобрел квартиры в скандальной девятиэтажке в Борзе, позже признанной аварийной, копия документа имеется в распоряжении ZAB.
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