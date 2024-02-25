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Названы категории россиян, которым прибавят пенсию с 1 марта

Названы категории россиян, которым прибавят пенсию с 1 марта

Названы категории россиян, которым прибавят пенсию с 1 марта. Так, право на повышение фиксированной выплаты страховой пенсии по старости в два раза получат пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет.

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