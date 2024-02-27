Метеоролог предупредил о травмоопасной погоде в Московском регионе

Доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в понедельник, 26 февраля, рассказал, что в ближайшие дни в Москве сохранится травмоопасная погода.
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