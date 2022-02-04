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В России разработали первый в мире самолет с ракетами обратного старта

В России разработали первый в мире самолет с ракетами обратного старта

В России разработали первый в мире самолет с ракетами обратного старта. В усовершенствованном бомбардировщике Ту-160М модернизировали двигатели, обновили бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, новую систему управления вооружения.

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