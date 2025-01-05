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Аргументы и Факты

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  • Виктор Максименко
    Больше чем россиян он презирает украинцев он их уничтожает, а россиянам наплевать на презрение ничтожества.Зеленский заявил,...
  • Татьяна Мартыненко
    А россияне то как тебя зелень презирают.Зеленский заявил,...

Военкор Стешин: на СВО воюют только киевские русские и московские русские

Военкор Стешин: на СВО воюют только киевские русские и московские русские

В зоне специальной военной операции (СВО), несмотря на разделение на противоборствующие стороны, есть важная общая черта — как российские, так и украинские солдаты имеют общие корни и историю, отметил военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью aif.

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