Военкор Стешин: на СВО воюют только киевские русские и московские русские

В зоне специальной военной операции (СВО), несмотря на разделение на противоборствующие стороны, есть важная общая черта — как российские, так и украинские солдаты имеют общие корни и историю, отметил военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью aif.