Сырский раскрыл планы ВСУ до инаугурации Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют увеличить число бригад с активным использованием беспилотных летательных аппаратов до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.
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