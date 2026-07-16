Биньямин Нетаньяху отменил визит в США из-за переноса похорон

Биньямин Нетаньяху отменил визит в США на следующей неделе. Премьер-министр планировал присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма, которые перенесены на конец месяца, а также встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
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