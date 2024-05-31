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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ватцке о второй команде Германии: «Байер» пытается вытеснить «Боруссию», но наша привлекательность выше. Мы трижды выходили в финал ЛЧ, постоянно квалифицируемся туда»

– С 29-очковым отставанием от чемпионского «Байера» – почему «Боруссия» все еще остается вторым маяком немецкого футбола? – Сам вопрос – это провокация! Помимо «Баварии», есть только один [немецкий] клуб, который трижды выходил в финал Лиги чемпионов – дортмундская «Боруссия»! Кроме того, мы занимаем восьмое место в текущем рейтинге УЕФА, квалифицировались на клубный чемпионат мира следующего года вместе с «Баварией» и, по сути, постоянно квалифицируемся в Лигу чемпионов – аргументов для сравнения со вторым маяком достаточно.

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