За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4032 2 Санкт-Петербург 2494 3 Московская область 1483 4 Самарская область 614 5 Воронежская область 589 6 Нижегородская область 581 7 Свердловская область 539 8 Пермский край 512 9 Ростовская область 501 10 Республика Башкортостан 496 11 Республика Крым 409 12 Челябинская область 386 13 Иркутская область 380 14 Омская область 367 15 Красноярский край 366 16 Оренбургская область 360 17 Волгоградская область 360 18 Ставропольский край 355 19 Ульяновская область 330 20 Саратовская область 313 21 Архангельская область 295 22 Хабаровский край 283 23 Калининградская область 268 24 Алтайский край 265 25 Вологодская область 264 26 Удмуртская Республика 260 27 Пензенская область 253 28 Республика Коми 249 29 Тверская область 245 30 Тюменская область 243 31 Ленинградская область 240 32 Липецкая область 234 33 Республика Карелия 227 34 Брянская область 227 35 Краснодарский край 224 36 Республика Саха (Якутия) 221 37 Владимирская область 221 38 Курская область 220 39 Приморский край 219 40 Ярославская область 213 41 Смоленская область 199 42 Белгородская область 197 43 Забайкальский край 192 44 Ханты-Мансийский автономный округ 185 45 Севастополь 178 46 Ивановская область 178 47 Псковская область 173 48 Кемеровская область 172 49 Астраханская область 170 50 Новосибирская область 167 51 Мурманская область 165 52 Орловская область 148 53 Кировская область 145 54 Новгородская область 142 55 Рязанская область 135 56 Курганская область 133 57 Республика Хакасия 130 58 Тульская область 128 59 Калужская область 127 60 Амурская область 125 61 Тамбовская область 123 62 Костромская область 122 63 Республика Дагестан 114 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 102 65 Республика Бурятия 98 66 Томская область 93 67 Республика Чувашия 90 68 Республика Мордовия 82 69 Кабардино-Балкарская Республика 82 70 Республика Северная Осетия-Алания 72 71 Чеченская Республика 68 72 Республика Ингушетия 67 73 Республика Татарстан 67 74 Республика Калмыкия 64 75 Республика Марий Эл 63 76 Сахалинская область 58 77 Республика Тыва 55 78 Карачаево-Черкесская Республика 53 79 Республика Адыгея 50 80 Камчатский край 42 81 Республика Алтай 37 82 Еврейская автономная область 35 83 Магаданская область 25 84 Чукотский автономный округ 16 85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 560 767 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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