Молюсь за Байдена

Алексей Горшков

Смысл статьи (с которым я ПОЛНОСТЬЮ согласен) можно и очень коротко изложить: ЧЕМ ИМ ХУЖЕ - ТЕМ НАМ ЛУЧШЕ !!! Вообще-то - оба они ещё те... Но при Трампе такого ОТКРОВЕННОГО ИДИОТИЗМА не было! Великой страной он США навряд ли сделает - но при самоходном деде просто США БЫСТРЕЕ ДЕГРАДИРУЮТ !!! Бидон напоминает мне дебильного короля из довоенного полу-мультфильма "Новый Гулливер", который настолько от своих советников зависит, что СОВЕРШЕННО лишён собственного мнения, и даже их слова может переврать: советники ему шепчут, что войска на улицах, якобы, "для украшения природы" - а этот недоумок, не расслышав, ПРАВДУ ляпнул: "Для устрашения народа"! А если приколоться - ВОИСТИНУ майор Бидонов - наш "засланец"! Наверное шлёт "жалюстные" письма в Москву: "Европу развалил? Америку взбаламутил? Российскую армию лучшей в мире сделал? Да мне сразу Дважды Героя присваивать надо - а я в таком возрасте всё ещё майор! Понимаю - с развалом Союза про меня забыли - но сейчас заберите меня отсюда в родную Россию умирать - всё равно Владимир Владимирович меня уже спалил"!🤣