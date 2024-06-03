Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    Когда-то, Голикова казалась вполне вменяемой чиновницой. Но к старости предвыборные обещания делать для людей как мож..."Я не понимаю, чт...
  • Александр Павлов
    Ну если премьер, тогда извиняюсь за "тыканье".НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ...
  • Андрей Тихонов
    Гнать всю эту черную плесень в их кишлакиПриехали спросить...

Молюсь за Байдена

Молюсь за Байдена

Нет, правда, я очень против Трампа, очень надеюсь, что новым (очень старым презиком) станет старииа Джо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Обоим место разве что в психушке!
Ответить
2 час.
АМ
Алиса Майская
Автор - полный идиот.
Ответить
2 час.
Алексей Горшков
Смысл статьи (с которым я ПОЛНОСТЬЮ согласен) можно и очень коротко изложить: ЧЕМ ИМ ХУЖЕ - ТЕМ НАМ ЛУЧШЕ !!! Вообще-то - оба они ещё те... Но при Трампе такого ОТКРОВЕННОГО ИДИОТИЗМА не было! Великой страной он США навряд ли сделает - но при самоходном деде просто США БЫСТРЕЕ ДЕГРАДИРУЮТ !!! Бидон напоминает мне дебильного короля из довоенного полу-мультфильма &quot;Новый Гулливер&quot;, который настолько от своих советников зависит, что СОВЕРШЕННО лишён собственного мнения, и даже их слова может переврать: советники ему шепчут, что войска на улицах, якобы, &quot;для украшения природы&quot; - а этот недоумок, не расслышав, ПРАВДУ ляпнул: &quot;Для устрашения народа&quot;! А если приколоться - ВОИСТИНУ майор Бидонов - наш &quot;засланец&quot;! Наверное шлёт &quot;жалюстные&quot; письма в Москву: &quot;Европу развалил? Америку взбаламутил? Российскую армию лучшей в мире сделал? Да мне сразу Дважды Героя присваивать надо - а я в таком возрасте всё ещё майор! Понимаю - с развалом Союза про меня забыли - но сейчас заберите меня отсюда в родную Россию умирать - всё равно Владимир Владимирович меня уже спалил&quot;!🤣
Ответить
53 мин.

Картина дня

наверх