Экс-глава Xbox Питер Мур: Microsoft рассматривала идею выпуска Halo на PlayStation еще мног...

Экс-глава Xbox Питер Мур: Microsoft рассматривала идею выпуска Halo на PlayStation еще много лет назадСерия Halo по-прежнему плотно ассоциируется с брендом Xbox, но Microsoft, как оказалось, еще больше десяти лет назад рассматривала возможность переноса франшизы на PlayStation.