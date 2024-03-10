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Экс-глава Xbox Питер Мур: Microsoft рассматривала идею выпуска Halo на PlayStation еще мног...

Экс-глава Xbox Питер Мур: Microsoft рассматривала идею выпуска Halo на PlayStation еще мног...

Экс-глава Xbox Питер Мур: Microsoft рассматривала идею выпуска Halo на PlayStation еще много лет назадСерия Halo по-прежнему плотно ассоциируется с брендом Xbox, но Microsoft, как оказалось, еще больше десяти лет назад рассматривала возможность переноса франшизы на PlayStation.

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