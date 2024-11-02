«Бешеный конь» Игорь Загайнов побеждает на RCC Intro в поединке по кикбоксингу

Игорь Загайнов вновь поднялся на кикбоксерский ринг. В Екатеринбурге 2 ноября 2024 года на турнире RCC Intro в поединке по кикбоксингу Игорь Загайнов встретился с Дмитрием Седых — мастером спорта по кикбоксингу.
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