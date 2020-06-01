Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023

Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023

Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023Хакеры из группы "Берегини" утащили документы из Центрального управления обеспечения средствами поражения ВСУ с перечнем всей номенклатуры боеприпасов с указанием стоимости.

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