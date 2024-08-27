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Паша любил потупить

Паша любил потупить

Опять в подтверждение великой мудрости слов Козьмы Пруткова про одностороннюю квалификацию любого специалиста собственноручный пост Павла Дурова, где он декабре 2013 высказал, что надеется на позитивные изменения на Украине.

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Комментарии
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ТС
Татьяна Степанова
Жаль... хороший мессенджер. и еще жаль. что техническая гениальность сочетается с человеческой глупостью...
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10 час.
СЗ
Светлана Зуева
А меня в контакте заблокировали насовсем,я их послала куда подальше и переехала в телеграмм,в миртесен. А в фейсбук вообще не захожу,там сплошные чубаноидные истерики....
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10 час.
Ольга Моргаченко
К сожалению гениальные люди однобоки. Им кажется что все должно быть так как они думают. Ан нет! И Еще где была команда дармоедов юристов которые должны были просчитывать шаги наперед. Ведь звоночки были и серьезные?
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3 час.

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