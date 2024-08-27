Паша любил потупить

А меня в контакте заблокировали насовсем,я их послала куда подальше и переехала в телеграмм,в миртесен. А в фейсбук вообще не захожу,там сплошные чубаноидные истерики....

Ольга Моргаченко

К сожалению гениальные люди однобоки. Им кажется что все должно быть так как они думают. Ан нет! И Еще где была команда дармоедов юристов которые должны были просчитывать шаги наперед. Ведь звоночки были и серьезные?