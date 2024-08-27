Опять в подтверждение великой мудрости слов Козьмы Пруткова про одностороннюю квалификацию любого специалиста собственноручный пост Павла Дурова, где он декабре 2013 высказал, что надеется на позитивные изменения на Украине.
Паша любил потупить
Комментарии
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ТС
Татьяна Степанова
Жаль... хороший мессенджер. и еще жаль. что техническая гениальность сочетается с человеческой глупостью...
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10 час.
СЗ
Светлана Зуева
А меня в контакте заблокировали насовсем,я их послала куда подальше и переехала в телеграмм,в миртесен. А в фейсбук вообще не захожу,там сплошные чубаноидные истерики....
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10 час.
Ольга Моргаченко
К сожалению гениальные люди однобоки. Им кажется что все должно быть так как они думают. Ан нет! И Еще где была команда дармоедов юристов которые должны были просчитывать шаги наперед. Ведь звоночки были и серьезные?
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3 час.
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