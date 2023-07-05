GOLOS.EU

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Какой нахрен полигон???  Страна 404 сейчас просто центр утилизации всей западной военной техники... Я бы вообще, на м...Владимир Корнилов...
  • Вик Норд
    Не буду подписываться,если здесь не соблюдают правила русского языка,значит ресурс не наш.Не палитесь хохлы.😂Украина усиливает...
  • Сергей Храмов
    Россия так и не отключила ракетами от энергоснабжения. В ответна провокации бандерофашистов по ЗАЭС. В ответ Россия д...Татьяна Монтян: С...

Татьяна Монтян: Зеленский поздравил британских сепаратистов: что стоит за этим?

Татьяна Монтян: Зеленский поздравил британских сепаратистов: что стоит за этим?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: День независимости США не мог обойтись, естественно, без поздравлений от верного пажа светоча демократии — Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх