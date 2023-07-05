На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: День независимости США не мог обойтись, естественно, без поздравлений от верного пажа светоча демократии — Владимира Зеленского.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: День независимости США не мог обойтись, естественно, без поздравлений от верного пажа светоча демократии — Владимира Зеленского.
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