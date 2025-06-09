Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Астрахани откроют киберполигон для отработки навыков защиты от хакерских атак

АСТРАХАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Астраханский государственный технический университет (АГТУ), который является крупнейшим образовательным комплексом Прикаспийского региона, создаст в этом году киберполигон для подготовки студентов по кибербезопасности, робототехнике, управления БПЛА и искусственному интеллекту.

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