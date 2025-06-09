В Астрахани откроют киберполигон для отработки навыков защиты от хакерских атак

АСТРАХАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Астраханский государственный технический университет (АГТУ), который является крупнейшим образовательным комплексом Прикаспийского региона, создаст в этом году киберполигон для подготовки студентов по кибербезопасности, робототехнике, управления БПЛА и искусственному интеллекту.