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Газета «Культура»

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В Госсовете призвали формировать госзаказ на патриотическую мультипликацию

В Госсовете призвали формировать госзаказ на патриотическую мультипликацию

В Госсовете призвали формировать государственный заказ на патриотическую мультипликацию. Четкий государственный заказ, а также контроль за его исполнением необходимы для развития отечественной патриотической мультипликации, сообщила председатель подкомиссии Госсовета «О механизмах региональной политики по сохранению исторической памяти с учетом современных вызовов», губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, передает ТАСС.

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