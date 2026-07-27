В Госсовете призвали формировать госзаказ на патриотическую мультипликацию

В Госсовете призвали формировать государственный заказ на патриотическую мультипликацию. Четкий государственный заказ, а также контроль за его исполнением необходимы для развития отечественной патриотической мультипликации, сообщила председатель подкомиссии Госсовета «О механизмах региональной политики по сохранению исторической памяти с учетом современных вызовов», губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, передает ТАСС.