В сети показали, как в ремастере Half-Life 2 будут выглядеть хедкрабы Китайский х...

В сети показали, как в ремастере Half-Life 2 будут выглядеть хедкрабыКитайский художник Желонг Сю (Zhelong Xu) из NVIDIA поделился изображениями обновлённого хедкраба, которого можно будет увидеть в официальном ремастере Half-Life 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)