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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети показали, как в ремастере Half-Life 2 будут выглядеть хедкрабы Китайский х...

В сети показали, как в ремастере Half-Life 2 будут выглядеть хедкрабы Китайский х...

В сети показали, как в ремастере Half-Life 2 будут выглядеть хедкрабыКитайский художник Желонг Сю (Zhelong Xu) из NVIDIA поделился изображениями обновлённого хедкраба, которого можно будет увидеть в официальном ремастере Half-Life 2.

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