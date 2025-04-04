Памятники и мемориалы в Петербурге приведут в порядок к 80-летию Победы

В уборке участвуют сотни специалистов и волонтеров В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в Санкт-Петербурге стартовала масштабная кампания по благоустройству памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.
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