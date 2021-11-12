В России предложили усилить наказание за задержки авиарейсов

В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов. Это следует из письма замруководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну (есть у «Известий»).