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В России предложили усилить наказание за задержки авиарейсов

В России предложили усилить наказание за задержки авиарейсов

В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов. Это следует из письма замруководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну (есть у «Известий»).

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