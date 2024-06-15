АЮ

Александр Юткин

За справедливость воюют только русские. Остальные - за деньги. Наши нувориши - это остальные. Но жизнями за их доходы опять расплачиваются русские. Европа обезлюдивала от эпидемий, Россия - от войн, непрерывных нашествий. Нередко за чужие интересы. Одни братушки чего стоили. Теперь они - первые враги. Современные наши благожелатели, конечно, не «обруссеют». Но русский подход к жизни пробивает себе дорогу.