СВО несомненно влияет и на политику Китая. На прошедшем в Сингапуре Азиатском форуме по безопасности представитель Вооруженных сил КНР говорил фактически языком официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, и это не может не радовать нас.
Китайские компании продолжают продавать БПЛА Киеву, а Россия молчит. Почему?
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
За справедливость воюют только русские. Остальные - за деньги. Наши нувориши - это остальные. Но жизнями за их доходы опять расплачиваются русские. Европа обезлюдивала от эпидемий, Россия - от войн, непрерывных нашествий. Нередко за чужие интересы. Одни братушки чего стоили. Теперь они - первые враги. Современные наши благожелатели, конечно, не «обруссеют». Но русский подход к жизни пробивает себе дорогу.
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15 час.
t
tolip
Китайцы за деньги родную маму продадут,где есть навар там они всегда..
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15 час.
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