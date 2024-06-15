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Царьград

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Китайские компании продолжают продавать БПЛА Киеву, а Россия молчит. Почему?

Китайские компании продолжают продавать БПЛА Киеву, а Россия молчит. Почему?

СВО несомненно влияет и на политику Китая. На прошедшем в Сингапуре Азиатском форуме по безопасности представитель Вооруженных сил КНР говорил фактически языком официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, и это не может не радовать нас.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
За справедливость воюют только русские. Остальные - за деньги. Наши нувориши - это остальные. Но жизнями за их доходы опять расплачиваются русские. Европа обезлюдивала от эпидемий, Россия - от войн, непрерывных нашествий. Нередко за чужие интересы. Одни братушки чего стоили. Теперь они - первые враги. Современные наши благожелатели, конечно, не «обруссеют». Но русский подход к жизни пробивает себе дорогу.
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15 час.
t
tolip
Китайцы за деньги родную маму продадут,где есть навар там они всегда..
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15 час.

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