Российские олигархи пытаются отыграть ситуацию, но конфликт с Вашингтоном и его вассалами уже необратим

﻿﻿На Запад поступают сигналы о готовности России к переговорам по ситуации на Украине. Москва может согласиться на прекращение огня и заморозку боевых действий, оставаясь при этом на своих нынешних позициях, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на двух экс-чиновников, близких к Кремлю.