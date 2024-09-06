Иномарка в Иванове на переходе сбила смотревшую в телефон женщину

Легковушка протаранила людей, переходивших проспект Ленина на зеленый свет.5 сентября в Иванове на проспекте Ленина у площади Революции красная иномарка, не снижая скорости перед «зеброй», пробила толпу пешеходов.
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