Страшный сон Бжезинского может стать реальностью уже в этом году

Новогодние прогнозы десять лет спустя: в январе 2014-го ни один футуролог не предсказал Крым Михаил Зубов На фото: памятник «Вежливым людям» по проекту скульптора Салавата Щербакова, установленный в 2016 году в сквере Республики на пересечении улиц Серова и Карла Маркса в Симферополе, Республика Крым.