Зеленский требует ввести все оставшиеся резервы ВСУ во вторую волну контрнаступления

Будни мужчин. Все что нам интересно

Владимир Зеленский в ходе очередного заседания ставки будет требовать от главкома ВСУ Валерия Залужного введения всех оставшихся резервов в контрнаступление в августе и форсирования Днепра, начав таким образом второй этап приазовской операции.