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Зеленский требует ввести все оставшиеся резервы ВСУ во вторую волну контрнаступления

Зеленский требует ввести все оставшиеся резервы ВСУ во вторую волну контрнаступления

Владимир Зеленский в ходе очередного заседания ставки будет требовать от главкома ВСУ Валерия Залужного введения всех оставшихся резервов в контрнаступление в августе и форсирования Днепра, начав таким образом второй этап приазовской операции.

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