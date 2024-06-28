Фестиваль ´Венок дружбы´ 2024.

Организаторы обнародовали программу форума. Мероприятия пройдут с 27 по 30 июня 2024-го в Бобруйске.Город на Березине в очередной раз подтвердит статус гостеприимного хозяина, где объединяются континенты, страны и люди.
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