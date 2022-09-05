Ежегодное число абортов в России за последние семь лет сократилось на 250 тысяч

Российские женщины стали реже делать медицинские аборты. За пять-семь лет ежегодное число таких процедур сократилось на 250 тысяч, заявил главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Российские женщины стали реже делать медицинские аборты. За пять-семь лет ежегодное число таких процедур сократилось на 250 тысяч, заявил главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Свежие комментарии