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Ежегодное число абортов в России за последние семь лет сократилось на 250 тысяч

Ежегодное число абортов в России за последние семь лет сократилось на 250 тысяч

Российские женщины стали реже делать медицинские аборты. За пять-семь лет ежегодное число таких процедур сократилось на 250 тысяч, заявил главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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