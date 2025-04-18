Немного весеннего кринжа После отказа Китая от импорта дорогущей американской говядины у пламенных американских патриотов и свидетелей MAGA созрел гениальный план — заменить китайский рынок индийским.
Немцы: «Да, русские нас победили, но когда это было…»
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
"Когда это было"... ПУСТЬ немчура в учебник истории посмотрит, и будет знать - КОГДА? .... И КАК?!! Или история, дебилов, ничему не учит?!...
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1 час.
Иван Иваныч
2 мировая пролила очень много крови, а особенно нашей русской крови, была страшная война. Мы все, даже не участвующие ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ТЕ СТРАШНЫЕ ГОДЫ в которых оказались наши ДЕДЫ и ОТЦЫ. ПАМЯТЬ это великое достояние нашего народа. Я считаю нас должны бояться и уважать, при упоминании РУССКИЙ должны говорить " НУ НА ФИГ". У Европы надо поддерживать постоянный страх, пусть срутся и ссутся от слова РУССКИЙ.
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48 мин.
Валерий Фоменков
"...ДАЖЕ ГАЗОПРОВОД ИЗ РОССИИ ВАМ ВЗОРВАЛИ, ЧТО БЫ ВСУЧИТЬ ВАМ СВОЙ ГАЗ В ТРИДОРОГА!!" И это замечательно! Идиотов нужно учить. Самый эффективный способ обучения идиотов - финансовый, проверено тысячелетиями. А насчёт того, что втридорога, так это ещё не предел, в Германии помимо всего прочего, уже закрываются автомобильные гиганты и идут массовые увольнения сотрудников! Но это их выбор, им всё происходящее нравится. А мы можем за них только порадоваться. После начала поставок ракет TAURUS бандерью Германия и вовсе может прекратить своё существование.
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35 мин.
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