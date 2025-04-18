Немцы: «Да, русские нас победили, но когда это было…»

Vladimir Lioubimcev "Когда это было"... ПУСТЬ немчура в учебник истории посмотрит, и будет знать - КОГДА? .... И КАК?!! Или история, дебилов, ничему не учит?!...

Иван Иваныч 2 мировая пролила очень много крови, а особенно нашей русской крови, была страшная война. Мы все, даже не участвующие ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ТЕ СТРАШНЫЕ ГОДЫ в которых оказались наши ДЕДЫ и ОТЦЫ. ПАМЯТЬ это великое достояние нашего народа. Я считаю нас должны бояться и уважать, при упоминании РУССКИЙ должны говорить " НУ НА ФИГ". У Европы надо поддерживать постоянный страх, пусть срутся и ссутся от слова РУССКИЙ.