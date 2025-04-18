Немцы: «Да, русские нас победили, но когда это было…»

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
&quot;Когда это было&quot;... ПУСТЬ немчура в учебник истории посмотрит, и будет знать - КОГДА? ....   И КАК?!!    Или история, дебилов,  ничему не учит?!...
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1 час.
Иван Иваныч
2 мировая пролила очень много крови, а особенно нашей русской крови, была страшная война. Мы все, даже не участвующие ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ТЕ СТРАШНЫЕ ГОДЫ в которых оказались наши ДЕДЫ и ОТЦЫ. ПАМЯТЬ это великое достояние нашего народа. Я считаю нас должны бояться и уважать, при упоминании РУССКИЙ должны говорить &quot; НУ НА ФИГ&quot;. У Европы надо поддерживать постоянный страх, пусть срутся и ссутся от слова РУССКИЙ.
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48 мин.
Валерий Фоменков
&quot;...ДАЖЕ ГАЗОПРОВОД ИЗ РОССИИ ВАМ ВЗОРВАЛИ, ЧТО БЫ ВСУЧИТЬ ВАМ СВОЙ ГАЗ В ТРИДОРОГА!!&quot; И это замечательно! Идиотов нужно учить. Самый эффективный способ обучения идиотов - финансовый, проверено тысячелетиями. А насчёт того, что втридорога, так это ещё не предел, в Германии помимо всего прочего, уже закрываются автомобильные гиганты и идут массовые увольнения сотрудников! Но это их выбор, им всё происходящее нравится. А мы можем за них только порадоваться. После начала поставок ракет TAURUS бандерью Германия и вовсе может прекратить своё существование.
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35 мин.
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