На Украине признали превосходство российских дронов

В отличие от ВСУ российские военные массово оснащены ночными беспилотниками. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Newsroom сделал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
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