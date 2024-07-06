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Котопёс недели: эффектный пёс Викинг и толстенькая кошка Ватрушка ждут встречи со своими хозяевами

Котопёс недели: эффектный пёс Викинг и толстенькая кошка Ватрушка ждут встречи со своими хозяевами

Приходи знакомиться с ними в московский Сад имени Баумана в эти выходные. фото: фонд «Ника»Рады сообщить, что уже в эти выходные, известные также как 6 и 7 июля 2024 года, в столичном Саду имени Баумана состоится благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».

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