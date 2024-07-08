РЖД придумали новую и хитрую ловушку для пассажиров: в вагон не пустят даже с билетом Юлия ЧелкановаМногие пассажиры, пытающиеся забронировать билеты на поезд через популярные интернет-сервисы, столкнулись с проблемами из-за непредвиденных технических сбоев.