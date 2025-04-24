Неоновый драйв и ритмичные сражения в дебютном трейлере музыкального битем...

Неоновый драйв и ритмичные сражения в дебютном трейлере музыкального битемапа Dead as DiscoСтудия Brain Jar Games представила Dead as Disco – стильный неоновый битемап, в котором каждый удар и комбо синхронизируются с энергичными музыкальными треками.
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