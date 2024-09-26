Псевдоэлектрики разводят жителей Владивостока на деньги

Во Владивостоке начали промышлять лжеэлектрики, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ВПЭС. Мошенники представляются сотрудниками МУПВ «ВПЭС» и предлагают за оплату заменить вышедшие из строя приборы учета электроэнергии в квартире.