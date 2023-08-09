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Украина обратится к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде Украины принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям.

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