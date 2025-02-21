SHOT: Малкина разыскивают в РФ за неуплату штрафа суммой в ₽1000

Москва, 21 февраля, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Российскую звезду Национальной хоккейной лиги (NHL) Евгения Малкина разыскивают в РФ за неуплату тысячи рублей штрафа из-за непристегнутого ремня безопасности в авто.
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