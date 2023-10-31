Орловские спасатели вызволили пальчик маленькой девочки из отверстия на обувной ложке

Накануне, 30 октября, орловские спасатели выезжали в посёлок Плещеево Орловского муниципального округа, где помощь требовалась маленькой девочке, которая засунула палец в отверстие на обувной ложке, но вытащить его не смогла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии