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Орловские спасатели вызволили пальчик маленькой девочки из отверстия на обувной ложке

Орловские спасатели вызволили пальчик маленькой девочки из отверстия на обувной ложке

Накануне, 30 октября, орловские спасатели выезжали в посёлок Плещеево Орловского муниципального округа, где помощь требовалась маленькой девочке, которая засунула палец в отверстие на обувной ложке, но вытащить его не смогла.

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