Неэмиаш Кета получил небольшую травму в матче с Испанией, медики оценивают его готовность к игре с Грузией

Португалия обыграла Испанию в рамках квалификации к ЧМ-2027 (95:89). Центровой Неэмиаш Кета отыграл 24,6 минуты но вынужден был досрочно завершить встречу из-за небольшой травмы.
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