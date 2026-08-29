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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неэмиаш Кета получил небольшую травму в матче с Испанией, медики оценивают его готовность к игре с Грузией

Португалия обыграла Испанию в рамках квалификации к ЧМ-2027 (95:89). Центровой Неэмиаш Кета отыграл 24,6 минуты но вынужден был досрочно завершить встречу из-за небольшой травмы.

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