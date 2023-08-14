На фоне колоссальных потерь, которые понесла Украина, США решают убрать свой кошелек за пазуху. Украина, несмотря на огромные потери, продолжает контрнаступление, чтобы сохранить поддержку Запада, как сообщает китайский новостной портал «Гуаньча».
На фоне колоссальных потерь, которые понесла Украина, США решают убрать свой кошелек за пазуху. Украина, несмотря на огромные потери, продолжает контрнаступление, чтобы сохранить поддержку Запада, как сообщает китайский новостной портал «Гуаньча».
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