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В США заявили, что «нефтяные» санкции против России не работают

В США заявили, что «нефтяные» санкции против России не работают

Директор Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс заявил, что «нефтяные» санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена, не работают, – сообщает агентство S&P Global.

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