Советский «Космос-482» рухнет на Землю после 9 мая

Фрагменты выведенной из эксплуатации советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Космос-482» могут рухнуть на Землю после 9 мая, следует из анализа, проведенного научным сотрудником Университета Дельфта Марко Лангбруком в своем блоге.
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