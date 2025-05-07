Советский «Космос-482» рухнет на Землю после 9 мая

Будь в курсе✴

Фрагменты выведенной из эксплуатации советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Космос-482» могут рухнуть на Землю после 9 мая, следует из анализа, проведенного научным сотрудником Университета Дельфта Марко Лангбруком в своем блоге.