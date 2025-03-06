Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Андрей Цыпкайкин
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  • irina
    уж если такое творится под носом Москвы, то что говорить об отдаленных регионах? И  при этом  еще и  ребят из СВО   э...Сотни мигрантов и...
  • Владимир Витковский
    ... надо помочь трампе добить гейропу...Ведь предупреждал...

«Америка по-прежнему помогает ВСУ»: Трамп «душит» украинцев только в СМИ, а не на поле боя

«Америка по-прежнему помогает ВСУ»: Трамп «душит» украинцев только в СМИ, а не на поле боя

БлокнотРУ Вооруженные силы Украины пока не замечают никаких проблем из-за заявленного прекращения американской военной помощи.

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