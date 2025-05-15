Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Исторические параллели

Из  не очень старой тетради.Жила-была   большая  и  сильная  страна А (мы  даём  странам      нейтральные  буквенные  названия,  чтобы  вы  не  сразу  догадались  и  чтоб  не  было    ассоциации  с  буквами ZOV),  и  был  у   неё  южный  сосед  -  страна  В.

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