“Honkai: Star Rail” с персонажами из “Мадоки” выйдет 27 марта — Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra получила дату релизаРазработчики бесплатной пошаговой RPG Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra сообщили точную дату релиза своей игры для Android и iOS по всему миру.