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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

🤑С 1 октября за отсутствие ОСАГО будут штрафовать дорожные камеры. Первый раз штраф 800 руб. Второй (на следующий же день) 3000-5000 руб.

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