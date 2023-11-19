Хлеб и сыр. Не перестаю удивляться. Оказывается нет ничего вкуснее на свете, чем простой домашний сыр и домашний черный хлеб, да если ещё он приготовлен любимой женщиной.
Хлеб и сыр
Комментарии
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А
Алексей
Хорошая статья,мы действительно забыли прекрасный вкус натуральных продуктов.Жаль нынешнее молодое поколение,они скорее всего никогда уже не попробуют всю эту настоящую вкуснятину.
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13 час.
A
Antanas
Прекрасная статья.Натуральная еда не заменит ни какай химией.На пример чипсы\.Они дорогие.А сколько кортошки можно купить.👍👍👍👍👍.
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4 час.
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