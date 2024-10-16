Porsche 911 GT нового поколения станет «более эмоциональным»

Андреас Пройнингер, директор по продуктам серии Porsche GT, объявил, что он представит первую модель GT нового поколения Porsche 911 GT уже на этой неделе вместе с амбассадорами бренда Вальтером Рёрлем и Йоргом Бергмайстером.
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