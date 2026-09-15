Путин уже не поможет. Америка на грани взрыва: масла дают не более двух упаковок в руки. Трамп "проклял" вслух Зеленского

Средняя цена дизеля в США впервые в истории превысила шесть долларов за галлон. На этом фоне президент США заявил, что украинские удары по русским нефтеперерабатывающим заводам создают нехватку дизельного топлива на мировом рынке.
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- T Трамп "отменил" п...
- T Россию ведут к бр...
- Россию ведут к бр...
C. W. McCall - Convoy, 1978
Доллар схоронили, вулкан взорвался, теперь, вон, дизель подорожал и масло по талонам... Америке точно кирдык (много лет назад) настал 🤣
Идет Третья Мировая, а у вас дизель Науменко, у них все по плану! Библейская Концепция в Осуществле- НИИ, Апокалипсис, Цифровуха, и наконец Глобальный Проект АнтиХрист. А вам ездят по ушам все Гут. Раз нет Дизеля значит..
Не применяют в США как у нас госрегулирование на топливо, не запрещают экспорт дизеля... По сути это дополнитеьные доходы для "нефтянки", пусть в кратковременном периоде, но и "сланцевые" компании также оживились - при таких ценах на нефть и они становятся рентабельными.
А в Европе всё гораздо хуже - Норвегия не может нарастить объём добычи, хотя тоже получает выгоду от таких цен. Для остальных европейцев - одно подорожание всего. Случайно ли Трамп так "придавил" европейцев?
Как все врут .1 галлон это 4 литра. Стоимость 6 долларов. Доллар США цена 80 рублей . Т.е если даже так 480 рублей. Итого в России.
США затеяли войну , дают полетные задания ракетам и наводят дроны на Россию...А *стрелки* переводят на *шестёрку* Зелю...Чтобы Россия била Украину , а не США...
"Трамп "проклял" вслух Зеленского". ...и продолжил финансировать его и снабжать вооружением бандеросрань!
Американцам давно пора узнать, что такое « напряженка с продуктами». Трамп- то в шоколаде. Пусть позаботится о своем народе, а не сует нос в дела других государств. Ему уже пора о душе задуматься…
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