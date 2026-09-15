Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путин уже не поможет. Америка на грани взрыва: масла дают не более двух упаковок в руки. Трамп "проклял" вслух Зеленского

Путин уже не поможет. Америка на грани взрыва: масла дают не более двух упаковок в руки. Трамп "проклял" вслух Зеленского

Средняя цена дизеля в США впервые в истории превысила шесть долларов за галлон. На этом фоне президент США заявил, что украинские удары по русским нефтеперерабатывающим заводам создают нехватку дизельного топлива на мировом рынке.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Фирсов
Николай Фирсов

Идет Третья Мировая, а у вас дизель Науменко, у них все по плану! Библейская Концепция в Осуществле- НИИ, Апокалипсис, Цифровуха, и наконец Глобальный Проект АнтиХрист. А вам ездят по ушам все Гут. Раз нет Дизеля значит..

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Не применяют в США как у нас госрегулирование на топливо, не запрещают экспорт дизеля... По сути это дополнитеьные доходы для "нефтянки", пусть в кратковременном периоде, но и "сланцевые" компании также оживились - при таких ценах на нефть и они становятся рентабельными.
А в Европе всё гораздо хуже - Норвегия не может нарастить объём добычи, хотя тоже получает выгоду от таких цен. Для остальных европейцев - одно подорожание всего. Случайно ли Трамп так "придавил" европейцев?

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Американцам давно пора узнать, что такое « напряженка с продуктами». Трамп- то в шоколаде. Пусть позаботится о своем народе, а не сует нос в дела других государств. Ему уже пора о душе задуматься…

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