УФСБ по ДНР: тайник с гранатометами для украинской ДРГ нашли под Донецком

Тайник с оружием для украинской диверсионно-разведывательной группы обнаружили в пригороде Донецка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.
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